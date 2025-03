Oasport.it - LIVE F1, GP Australia 2025 in DIRETTA: Leclerc svetta e precede le McLaren. Hamilton in top-5

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06.38 Ferrari un po’ più carica dal punto di vista aerodinamico, facendo differenza in termini di trazione. Nel team del Cavallino si sta lavorando per minimizzare il sottosterzo.06.37 Verstappen si migliora e si porta in settima posizione a 0.624 da. Red Bull in difficoltà.06.36 Arriva ladi Piastri, che si porta in seconda posizione a 0.124 da.06.35PIAZZA LA ZAMPATA! 1:16.439 per Charles che guida davvero bene nell’ultimo settore, in un giro neanche perfetto perché nel t-2 ha trovato ancora traffico.06.33 Migliora Lewische si porta in quarta posizione a 0.279 da Norris.06.32 Verstappen si migliora, ma è solo decimo a 0.892 da Norris.06.32avrebbe potuto fare meglio, ma nell’ultimo settore ha trovato traffico.