Oasport.it - LIVE F1, GP Australia 2025 in DIRETTA: Leclerc sfida le McLaren per la pole

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alladedicata alla FP3 e alle qualifiche del Gran Premio d’, appuntamento inaugurale del Mondiale di Formula Uno. Dopo le due sessioni del venerdì, si comincia a fare sul serio al circuito di Albert Park, con tanti protagonisti motivati a conquistare laposition e le prime posizioni in griglia.I fari saranno chiaramente puntati sulla Ferrari di Charles, apparso molto veloce in FP2, dove ha registrato il miglior tempo stampando 1:16.439. Anche se tra gli osservati speciali ci sarà ovviamente anche Lewis Hamilton, un po’ contratto nelle scorse ore ma pronto a sparigliare le carte alla sua prima qualifica con la rossa. Il team da battere, seguendo l’andamento del venerdì, sarà invece la, con Lando Norris ed Oscar Piastri pronti a dettare legge in un inizio di stagione in cui, stando alle voci del paddock, potrebbero recitare il ruolo di favoriti.