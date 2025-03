Oasport.it - LIVE F1, GP Australia 2025 in DIRETTA: di nuovo bandiera rossa in pista! Sainz precede Leclerc e Verstappen

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.09 ATTENZIONE!! Or Bearman a muro!03.08arriva al T1 con con un tempo non eccezionale, quindi si presenta al T2 con la sua migliore prestazione. Chiude in 1:17.461 ed è secondo a 60 millesimi dal suo ex compagno!03.07 Ancora qualche secondo di attesa per Hamilton dopo il cambio di set-up., intanto, si lancia per il suo primo giro con le gomme soft.03.06torna incon gomme soft. Vediamo la risposta del monegasco!03.05 In casa Ferrari si sta lavorando sulle vetture per un cambio di set-up soprattutto su quella di Hamilton. Intanto Alonso con gomme medie è quinto a 495 millesimi.03.04 A questo punto attendiamo la risposta della Ferrari con le gomme soft, mentre Kimi Antonelli vola al settimo posto a 694 millesimi daa parità di gomme.