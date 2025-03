Oasport.it - LIVE F1, GP Australia 2025 in DIRETTA: bandiera rossa in pista ma subito Leclerc al comando su Russell, 6° Hamilton

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA02.52 Nessun incidente ma qualcuno ha portato intanta ghiaia in curva 6, la curva più pericolosa che è stata modificata in questa annata.02.51 Di nuovo! Record nel T1 per l’inglese, arriva al T2 con un ottimo crono, ma arriva una!02.50 Lawson chiude il suo decimo giro in 1:18.815 ed è 12° a 935 millesimi da, mentre vola Hadjar in terza posizione a 338 millesimi dal monegasco!02.49 Prosegue il lavoro, invece, di Lawson che deve conoscere al meglio la sua Red Bull. Per ora il neozelandese è 16° a 1.611.02.48 Tutti i big sono tornati ai box. Prosegueche si piazza al secondo posto a 150 millesimi con gomme medie nuove, Antonelli si rilancia proprio ora.02.47 Carlos Sainz si conferma al quinto posto a 527 millesimi seguito da Tsunoda sesto a 688 poi Gasly settimo a 690.