Lettera43.it - Lite social Mentana contro Lucarelli: cosa è successo

Leggi su Lettera43.it

«Selvaggiainvita il mio tg a vergognarsi per una vicenda della quale non si è mai occupato. Capisco lo stress, ma in questi casi almeno le scuse sarebbero doverose da parte sua». Lo ha scritto Enricosu Instagram, postando lo screenshot di una storia in cuiha invitato il TG La7 a vergognarsi per un articolo che parlava del modo in cui Fabrizio Corona l’aveva presa pesantemente in giro durante il suo spettacolo teatrale Gurulandia. Senza criticare (anzi) l’ex re dei paparazzi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico(@enrico)Il battibeccotranasce da un errore della giornalista del Fatto Quotidiano, che ha taggato il TG La7 anziché La7, sul cui sito era effettivamente stato pubblicato l’articolo sulle battute di pessimo gusto di Corona.