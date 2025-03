Formiche.net - L’Italia vuole essere protagonista nello spazio. La visita di Meloni da Argotec

Leggi su Formiche.net

In un mondo in cui la geopolitica delloè in rapida evoluzione,di questa nuova era. È in questo quadro che si inserisce ladella Presidente del Consiglio, Giorgia, allo SpacePark dia San Mauro Torinese segna un ulteriore passo nella valorizzazione del comparto space-tech nazionale. L’attenzione del governo per il settore spaziale si conferma una priorità strategica, un comparto che, oltre acruciale per la sicurezza e la sovranità tecnologica del Paese, si trova al centro di dibattiti internazionali, come quello sull’adozione dei sistemi Starlink per le comunicazioni sicure.“È stato un onore avere il Presidente del Consiglio qui con noi in quest’oggi”, ha dichiarato l’amministratore delegato e fondatore dell’azienda, David Avino, sottolineando il valore dellaper il riconoscimento del Made in Italy nel settore aerospaziale.