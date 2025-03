Iltempo.it - "L'Italia non può difendersi". Caso Mattarella, l'attacco di Zakharova

«Non hanno nulla con cui. Così hanno deciso di attaccare. Ma l'hanno fatto invano. Hanno solo attirato l'attenzione sui loro problemi». Così la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria, ha commentato la decisione della convocazione dell'ambasciatore russo inannunciata ieri sera dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in conseguenza delle parole pronunciate dalla stessanei confronti del presidente della Repubblica Sergio, che ha accusato di «menzogne» sulla minaccia nucleare. Parlando con la testata Russia Izvestia a proposito della convocazione dell'ambasciatore,ha detto che a suo parere l'reagisce in questo modo perché la Russia ha colto ancora una volta la stessa persona a mentire. Le «dichiarazioni secondo cui la Russia starebbe minacciando l'Europa con armi nucleari sono menzogne e falsità», aveva dettoattaccandoper alcune dichiarazioni fatte durante il suo recente viaggio in Giappone.