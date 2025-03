Ilfattoquotidiano.it - L’Italia espelle i richiedenti asilo? Denunce a Napoli e Catania: “Domande respinte dai giudici di pace nelle questure: è illegale”

L’obiettivo del governo di aumentare le espulsioni degli stranieri irregolari può giustificare la sospensione dello Stato di diritto? E’ quanto sta accadendo all’interno di alcune, dove led’vengonoe dichiarate irricevibili da un giudice di. Il problema? E’ illegittimo perché nega i principi del diritto d’. Uno su tutti: a nessuno può essere impedito di presentare una richiesta di protezione, in qualunque momento. Eppure, anche negli ultimi giorni, ae a, ledi alcuni stranieri non sono state registrate, negando loro lo status di richiedente e il diritto di vederle esaminate dalle autorità competenti, fosse solo per dichiararle inammissibili. “Accade sempre più spesso“, spiegano gli avvocati di chi ha subito quella che definiscono “una violazione gravissima, già censurata dalla Cassazione”.