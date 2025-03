Quifinanza.it - Listini in recupero nell’ultima seduta. Ora focus sulle banche centrali

Ultimadi settimana in netto rialzo per i mercati azionari globali, che tuttavia chiudono l’ottava con il segno meno, ancora condizionati dalla guerra dei dazi in atto tra gli USA e i suoi principali partner commerciali. Sui mercati è tornato un moderato ottimismo con l’attenuarsi dei timori per lo shutdown americano (blocco delle attività amministrative) e in vista di nuove misure della Cina a sostegno dei consumi. Sotto i riflettori restano le trattative per la pace tra Russia e Ucraina e le mosse del futuro cancelliere tedesco, Friedrich Merz, che ha trovato un accordo con il Partito Verde per sostenere il massiccio piano d’investimenti volto al riarmo e alla modernizzazione della Germania. L’ultimadella settimanaOggi tra ieuropei ha brillato Francoforte, con un forte incremento (+1,86%).