L’Isola dei Famosi scelta l’opinionista | ecco il nome L’indiscrezione

dei, Vladimir Luxuria tornerà a farenel reality show? Cosa emerge dall’ultima indiscrezionedeiprenderà il via nei prossimi mesi. Lunedì 31 marzo su Canale 5 chiuderà i battenti il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini con l’elezione del vincitore di questa nuova e lunga edizione. Chi sarà al timone de? Stando ad alcuni rumors, potrebbe arrivare alla conduzione, Veronica Gentili mentre in Honduras in qualità di inviato speciale potrebbe sorprendentemente esserci Pierpaolo Pretelli.Leggi anche Alfonso Signorini interviene dopo il Tapiro d’oro e fa chiarezza sul GFCosa emerge dalla nuova indiscrezioneNelle ultime ore l’esperto di gossip Amedeo Venza ha rivelato un dettaglio in merito alla prossima edizione. Chi sarà o saranno gli opinionisti che commenteranno in studio in ogni puntata insieme alla conduttrice? Venza rivela: “Vladimir Luxuria torna a faredei!”.