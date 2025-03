Liberoquotidiano.it - L'Inter si rifà la squadra con la Champions: intrecci clamorosi con il Real Madrid, chi arriva

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il passaggio ai quarti contro il Feyenoord significa 30 milioni in più a propria disposizione per l'rispetto alla scorsa stagione. Ora il club sogna in grosso e ha un buon tesoretto per operare dei colpi in estate. Il nome del desiderio è quello di Nico Paz, ma occhio anche ad Arda Guler del, secondo il Corriere dello Sport. Con la qualificazione ai quarti, lanerazzurra si è assicurata altri 12,5 milioni di euro, portando il montepremi a 98,5. Vale a dire oltre 30 in più rispetto alla scorsa stagione, quando la campagna europea si fermò agli ottavi. Con l'aumento dei premi messi a disposizione dall'Uefa con il cambio di format, l'è a tre milioni dai 101,3 messi in cassaforte con la finale raggiunta tre anni fa. In caso di semifinale, il gettone sarebbe di altri 15 milioni, per la finale di 18,5, mentre il trofeo porterebbe un ulteriore gruzzolo di 6,5.