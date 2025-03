L’Inter perde Zieli?ski per la sezione chiave della stagione

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-10 19:03:00 Calcio italiano:Lui Inter da Milano affrontare unache termina con opzioni per ottenere un Tripletta. I “Nerazzurri” sono vivi nelle tre competizioni: Leaderserie A, semifinali di coppa e quasi garantire i quarti di finale in Champions League. Ma il partito contro il Monza Ha lasciato una buona e cattiva notizia. Il positivo, Il ritorno. Il negativo, il Infortunio di Zieli?ski. Il centrocampista polacco ha danneggiato il gemello e uscirà circa due mesi.Due minuti è stato quello che è durato sul campo l’ex Napoli. Zieli?ski Entrò nel 69 “minuto e in 71”, si gettò a terra Con gesti di dolore nel gemello giusto. Lautaro ha fatto il segno del cambiamento e Simone Inzaghi ordinato immediatamente la sostituzione. La parte medica indica che il mezzo soffre “Una distensione nel gemello medialegamba destra“Inzaghi non sarà in grado di contare sul giocatore nellapiù importante