Noinotizie.it - Lino Patruno jazz show: omaggio a Louis Armstrong, stasera e domani in Puglia Bari e Acquaviva delle Fonti

Di seguito un comunicato diffuso da AncheCinema:AncheCinema presentanel centenarioincisioni con i suoi Hot Five (1925 – 2025). Lo spettacolo musicale andrà in scena il 14 marzo alle 20.30 al Teatro AncheCinema die il 15 marzo alle 20.30 al Teatro Comunale Luciani di, in collaborazione con il Comune di, inserito nel programma della stagione di musica.Lovede protagonista il maestroal banjo, accompagnato da Gianluca Galvani (cornetta), Sandro Binetti (pianoforte), Paolo Chiarella (contrabbasso), Antonio Ninni (batteria) e Cristina Lacirignola (voce).avvia la sua carriera nella Milano del ’54, diventando presto pioniere dele del cabaret in Italia.