L’ingresso di monsignor Caiazzo. Il sindaco accoglie il nuovo vescovo poi la messa solenne in cattedrale

Dopo l’annuncio della nomina da parte di papa Francesco adella diocesi di Cesena-Sarsina diAntonio Giuseppe, avvenuto il 7 gennaio inda parte deluscente Douglas Regattieri, domenica avverràufficiale in diocesi. Il presule, nato nel 1956 a Isola Capo Rizzuto, in Calabria, dal 2016 ha retto la diocesi di Matera-Irsina, unita in persona episcopi, dal 2023, a quella di Tricarico. Mons.subentra nella successione apostolica a Douglas Regattieri che ha lasciato l’incarico per raggiunti limiti di età, 75 anni, come prescrive il codice di diritto canonico. Domenica alle 16 in piazza del Popolo ci sarà il benvenuto da parte della città. IlEnzo Lattuca porterà il saluto a nome di tutti i primi cittadini del territorio diocesano.