News.robadadonne.it - L’influencer Sam Jones sottrae alla madre il cucciolo di Wombat: ora è nei guai

Potrebbe costare caro alamericana Samil gesto “goliardico” compiuto qualche giorno fa, quando, in vacanza in Australia, ha trovato sul ciglio della strada undie ha deciso di prenderlo in braccio, strappandolo letteralmente dmamma, solo per fare un video da caricare sui social.?? Stupid American influencer tourist steals a babycausing greatest distress to the mother for laughs and clicksIdiot Australian boyfriend cackling in the background.What should happen to them? pic.twitter.com/0h4W5uTQwT— Katherine Deves Morgan ??? (@deveskatherine) March 11, 2025 Nella clip, ora rimossa dragazza ma repostata da molti utenti indignati, si vede la mamma del piccolocorrere disperata dietro al, tra le risate di chi sta riprendendo; un gesto stupido che ha sollevato moltissime proteste, non solo sui social ma anche dpolitica.