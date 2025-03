Liberoquotidiano.it - "L'inferno di cristallo", nonostante l'età la tensione non cala mai

L'DICon Paul Newman, Steve Mc Queen e Faye Dunaway. Regia di John Guillermin. Produzione Usa 1974 Durata: 2 ore e 46 minuti LA TRAMA Il grande film catastrofico degli anni 70. Per produrlo dovettero collaborare ben due grosse case cinematografiche. A San Francisco si inaugura un favoloso grattacielo di 138 piani. Al piano 138 si tiene la festa dell'inaugurazione. Ma in un piano più basso un corto circuito fa scoppiare un incendio (la causa? Il materiale di scarto adoperato per costruire il colosso). In poco tempo si sviluppa un immenso rogo che brucia molti occupanti. Arrivano i pompieri e dovranno pagare anche loro un pesante tributo di vite umane, DA VEDERE PERCHÈ Perchégli effetti speciali siano ancora quelli di 50 anni fa, ladalla comparsa della prima fiammella nonneanche per un minuto.