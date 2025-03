Ilfattoquotidiano.it - Linee decise, stile urbano e attitudine giocosa. I segreti del design di Inster

La nuova Hyundainon passa inosservata. Ha un’impostazione da Suv, anche se il suo ambiente naturale sarà quello delle città, e si presenta robusta. Eppure non è sfrontata e esibisce, ma funzionali e, come dire, ordinate. Il costruttore descrive ildel proprio gioiellino elettrico come “personale, che mescolae un’”. “Si distingue per l’aspetto pulito, futuristico e high-tech, che unisce estetica e funzionalità per piacere a molti e distinguersi dalla massa”.Le forme sono chiare e arrotondate, per essere allo stesso tempo individuabili e trasmettere una sensazione di sicurezza e accoglienza. Le proporzioni hanno una vocazione: quella della praticità nella giungla metropolitana, dove un giorno è difficile trovare parcheggio (ma con 3,82 metri di lunghezza è meno complicato) e un altro occorre trasportare qualcosa di ingombrante.