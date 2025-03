Amica.it - L’inedito video in cui Rihanna impara a pronunciare J’adore Dior

Leggi su Amica.it

già da qualche mese ricopre il ruolo di volto del profumo J’adore di. Eccola, in un ineditodiffuso dalla Maison di Avenue Montaigne. Un behind the scene, in cui la cantante e imprenditrice, si trova ad aprire il cancello imponente e dorato della Reggia di Versailles, scenografia dello spot.Ma la preziosità del filmato è in, impegnata adre aalla perfezione, con la perfetta pronuncia francese, il nome dell’iconico profumo. Una lezione che compie, con una semplice T-shirt bianca indosso.Prima di vestire gli abiti dorati (così come i capelli), che indossa nella campagna, intenta ad attraversare il salone degli specchi della Reggia.Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA L’ineditoin cuiJ’adoreAmica.