Lilo & Stitch | il successo dove altri remake live-action Disney hanno fallito

Laha speso molto tempo e denaro per il rifacimento dei suoi classici animati in avventureper la nuova generazione. I risultati sono stati a dir poco contrastanti. Film come Il re leone, Il libro della giungla e Aladdinavuto un grandenonostante i loro budget elevati, ma molti di questi sforzi nonavuto la stessa fortuna. Ciò che accomuna la maggior parte di essi, tuttavia, è che sono costati una quantità di denaro piuttosto impressionante.Molti di questi film sono costati più di 200 milioni di dollari per essere prodotti e solo pochi di questiprodotto un vero profitto per la Casa di Topolino. Ildi Pinocchio diretto da Robert Zemeckis è costato alla160 milioni di dollari e ha debuttato esclusivamente su+,non ha guadagnato un centesimo.