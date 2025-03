Thesocialpost.it - Liliana Resinovich, dopo l’autopsia ancora dubbi: “Il Dna potrebbe non bastare”

Una nuova perizia sul corpo diapre un’importante svolta nelle indagini, smentendo definitivamente l’ipotesi del suicidio. Secondo la relazione redatta dalla dottoressa Cattaneo, la morte della donna sarebbe stata causata da soffocamento per mano di terzi.Nonostante questo passo avanti, il caso resta lontano dalla risoluzione. Gli inquirenti sono alla ricerca di un possibile assassino, con l’attenzione focalizzata su alcuni campioni di DNA prelevati sia dal corpo diche dai sacchi di plastica in cui era stata avvolta. Elementi chiave nelle indagini sono i peli rinvenuti sul pube della vittima, il guanto da giardinaggio trovato vicino al cadavere e altri reperti, sui quali sono in corso analisi approfondite.L’ex commissario di Polizia Celeste Bruno, che segue il caso, sottolinea la complessità delle indagini:«Il DNA è fondamentale, ma va interpretato nel contesto giusto.