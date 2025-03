Iltempo.it - Ligabue festeggia i trenta anni di "Buon compleanno Elvis" con inedite versioni

Leggi su Iltempo.it

Esiste una legge non scritta per cui, al superamento del 30esimo anno, si è costretti ad assorbire lo choc di una verità che non chiede il permesso: il tempo passa e bisogna fare i conti con la maturità e le sue conseguenze. Un pensiero, questo, che gravita nella mente di molti ma che non funziona per «», l'album che Lucianoha scritto nel 1995 e che, a distanza di 3 decenni, è ancora in forma smagliante. Anzi, sembra aver fatto un patto con il diavolo. Ecco perché il rocker di Correggio, insieme al suo team, ha deciso di celebrarlo con un'opera omnia che aggiunge smalto e rivitalizza quell'insieme di tracce che all'epoca della prima uscita ha fatto assaporare all'artista il successo di massa. «Che valore ha quest'album l'ho capito meglio adesso di allora. È nato in un mio momento critico: era finito il rapporto con la mia band e non ero più con il manager degli inizi.