Ligabue fa 65 | Chi li sente? C’è ancora bumba

"Urca!" si lascia scappare, se gli fai gli auguri per quei 65 anni compiuti proprio ieri suonando all’Apollo, il locale sui Navigli in cui ha festeggiato il compleanno suo e quello del suo album più fortunato. Uscito a settembre del 1995, infatti, Buon compleanno Elvis rimane il disco che gli ha cambiato la vita. Il colpo d’ali capace di cancellare la “X” dal suo curriculum vitae per lasciarlo all’abbraccio dei fan più vivo che mai. "Il disco si apriva con una canzone in cui mi chiedevo provocatoriamente se fossivivo, morto o X, uno zombie" racconta col pensiero al filo su cui trent’anni fa s’è trovato a camminare come un equilibrista al circo senza più una band, un manager, reduce da una raccolta di “schegge sparse” come A che ora è la fine del mondo? e da un album meno fortunato dei predecessori quale Sopravvissuti e sopravviventi che solo il tempo sarebbe arrivato a rivalutare.