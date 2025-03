Ilgiorno.it - Libere tutte! Due giorni dedicati alle donne

Leggi su Ilgiorno.it

Si chiama “! Autodeterminazione e diritti sessuali“ l’iniziativa organizzata da Rumorosse a Lodi domani e domenica al Teatrino Giannetta Musitelli. Domani10.30 mostra fotografica The Price of Choice - Il Prezzo della Scelta di Kasia Strek e info point sui progetti Mutandine Mestruali di Snoq, Povertà mestruale di Famiglia Nuova e Consultorio Asst di Lodi. Prevista la performance di danza del gruppodel futuro. Sarannostite postazioni di Fille Rouge - lotte per i diritti sessuali e Ivg sicura, informative di medicina di genere, vendita di libri.14 inizierà il laboratorio “Solo sì è sì“ dove ci si confronterà sul consenso, partendo dai testi dei “Diari di bordo della sorellanza“ con Rumorosse e Psicopolis.18.30, al teatrino, interverrà Roberta Lazzeri, attivista di Pro-choice Rete italiana contraccezione e aborto.