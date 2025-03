Bergamonews.it - L’Hospice di Borgo Palazzo intitolato a Kika Mamoli e Arnaldo Minetti

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Ad un anno esatto dalla sua scomparsa, una folla commossa e attenta ha ricordato venerdì 14 marzo, l’ “imprenditore etico”, alla guida, con passione e determinazione, per 35 anni dell’Associazione Cure Palliative. Il suo nome si aggiunge aldell’ASST Papa Giovanni XXIII di, già.Una doppia intitolazione “Hospice” come simbolo del legame per l’amata moglie scomparsa nel 2005, ma anche della stima, riconoscenza e affetto di tante persone verso due figure che hanno profondamente segnato la storia delle cure palliative a Bergamo e in Italia.Erano infatti gli anni ’90 quando, accomunati dall’impegno nel volontariato e dalla fiducia verso le cure palliative e il diritto a non soffrire anche di fronte alle malattie più gravi,, oltre a promuovere cure palliative domiciliari, iniziarono a pensare ad un luogo in cui i malati in una specifica fase della loro vita potessero ricevere cure, attenzioni e dedizione.