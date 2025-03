Quotidiano.net - Lewis Hamilton debutta con la Ferrari al Gran Premio d’Australia

Leggi su Quotidiano.net

Le prime parole famose. Nella notte italiana,ha fatto il suo debutto ufficiale al volante della, partecipando alle prove libere del. Nemmeno lui si è sottratto alla emozione del momento, come attestano le sue esternazioni. Precedute da un gesto signorile: "Desidero augurare il meglio a Kimi Antonelli, il ragazzo che ha preso il mio posto in Mercedes. Merita ogni fortuna". Il cuore. Il resto è passione. Scandita così: "Sinceramente mi considero un uomo fortunato. Ho avuto una carriera straordinaria in Formula Uno. Ricordo il mio debutto con la McLaren nel 2007 proprio qui a Melbourne, fu qualcosa di epico, andai subito sul podio. Adesso mi trovo di nuovo all’inizio di un nuovo capitolo con la. Negli anni, ho camminato su e giù per il paddock, vedevo il box della Rossa e finalmente mi ritrovo nel garage del Cavallino.