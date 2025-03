Quotidiano.net - L’Europa ritrovi il suo spirito dinamico

L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile sarà presente, come molte delle oltre trecento organizzazioni che ne fanno parte, alla manifestazione ‘Una piazza per’, in programma domani a Roma. Una partecipazione per affermare la necessità, per la società civile italiana, di promuovere le finalità dell’Unione Europea, indicate nel Trattato che ne regola il funzionamento. Adoperarsi per lo sviluppo sostenibile. Mirare alla piena occupazione, al progresso sociale. Tutelare e migliorare la qualità della salute e dell’ambiente. Combattere l’esclusione sociale e le discriminazioni. Favorire la giustizia e la protezione sociale, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni. Contribuire alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all’eliminazione della povertà.