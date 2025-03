L’esperto rivela il motivo dietro la forma di Martin Odegaard

Leggi su Justcalcio.com

Breaking:La stagione turbolenta dell’Arsenal li ha lasciati con un’ultima opportunità per l’argenteria: la Champions League. Mentre i Gunners si preparano per uno scontro di quarti di finale cruciale contro il Real Madrid, la loro campagna è in bilico.Attualmente seduto 15 puntii leader della Premier League Liverpool ed è già stato eliminato da entrambe le competizioni di coppa nazionale, l’Arsenal ha faticato a trovare coerenza.Gli infortuni ai giocatori chiave e l’assenza di un marcatore affidabile hanno ulteriormente deragliato la loro sfida del titolo.Tra laincoerente dell’Arsenal, il capitano del clubha subito critiche per le sue recenti esibizioni.Tuttavia, il giornalista Charles Watts è arrivato alla difesa del norvegese, sostenendo che parte del contraccolpo è stato eccessivamente duro.