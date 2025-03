Davidemaggio.it - L’Eredità gioca in prima serata con 6 coppie famose

Contro l’ultima puntata di C’è Posta per Te con ospiti Gianni Morandi e Il Volo, Rai 1 schiera per il secondo sabato consecutivo uno speciale decondotto da Marco Liorni, questa volta dedicato all’amore.Speciale– Viva l’Amore: lein giocoAre domani sera, nella puntata rinominata Viva l’Amore in onda dopo Affari Tuoi, saranno seidel mondo dello spettacolo, legate da un rapporto artistico e/o sentimentale: si tratta di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, Simona Izzo e Ricky Tognazzi, Eleonora Erra e Attilio Russo, Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli, Daniela Ferolla ed Eleonora Daniele.Si sfideranno, nei giochi ormai noti de, per conquistare il montepremi finale, che sarà interamente devoluto in beneficenza alla Fondazione Futuro Ets.