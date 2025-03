Pisatoday.it - Lenergy Pisa bs, Samuel Martino per l'Europa

In vista della partecipazione alla prossima Euro Winners Cup ilBS irrobustisce il parco portieri con l’arrivo di. Portiere classe 2003,si aggregherà alla squadra nerazzurra appositamente per disputare la massima competizione europea, in arrivo dall’Icierre.