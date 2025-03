Ilgiorno.it - L’emergenza abitativa: numeri, poteri e priorità dell’Unione Europea

Colombo Clerici* In un recente convegno di Assoedilizia si è parlato di problema casa nell’agenda politica, anche se l’Ue non ha competenza normativa in materia di politica. Infatti essa, legiferando nelle materie di competenza, determina impegni di risorse finanziarie degli Stati membri ed incide indirettamente così sulle politiche nazionali anche nelle materie di loro esclusiva competenza, spostando le loropolitiche. È quello che è avvenuto con la politica green e i superbonus nazionali, che per l’Italia hanno rappresentato un onere di 120 miliardi, che sarebbe bastato ad approntare ben 1 milione e 200mila alloggi di edilizia residenziale pubblica (una volta e mezza l’intero patrimonio di case popolari). Tanto che nel settembre del 2023 ben 40 municipalità europee, tra cui Milano e Torino, con a capo Lione, hanno proposto un appello alle istituzioni europee, in primis a Parlamento e Commissione, per chiedere che l’Europa ponga il problema casa per i meno abbienti fra lepolitiche.