L'elisoccorso atterra a San Giacomo. Unica area per ora disponibile

In casi di estrema emergenza l’elicottero del 118 Nibbio 1 atterrerà al campo da calcio Capitini di San, ad una decina di chilometri dal centro di Spoleto. La notizia si apprende dalla deliberazione di giunta comunale avente ad oggetto "Approvazioneidonea comunale per l’ggio delHems Regione Umbria". Dal marzo 2024 l’azienda ospedaliera di Perugia, su impulso della Regione Umbria, ha implementato la flotta di mezzi di soccorso a disposizione della centrale operativa 118 con l’entrata in servizio del primo elicottero Hems (Helicopter Emergency Medical Service) umbro, il "Nibbio 01". Nello spirito di collaborazione e sinergia, diversi Comuni, tra cui anche quello di Spoleto, hanno identificato e proposto di mettere a disposizione potenziali siti diggio, che permettano agli elicotteri di raggiungere sempre più rapidamente gli utenti in pericolo, anche ed in particolare nelle ore notturne.