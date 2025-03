Ilrestodelcarlino.it - Lei sistema la spesa, lui ruba la borsa dalla macchina: preso

Bologna, 14 marzo 2025 - L’ultimo colpo, il quarantenne, lo ha messo a segno ieri nel parcheggio del supermercato di via Larga. Il ladro seriale, però, non sapeva di essere osservato dagli agenti della Squadra mobile, che l’hanno arrestato. Modus operandi del ladro seriale La polizia era da un po' sulle tracce dell’uomo che, sempre con lo stesso modus operandi, metteva a segno furti ai danni di donne intente a caricare lain auto nel parcheggio di un supermercato,ndo loro ladi solito riposta sul sedile. Il personale della Squadra Mobile - IV sezione Criminalità Diffusa aveva riscontrato più volte, negli ultimi due mesi, nei parcheggi di svariati supermercati e centri commerciali del territorio furti analoghi. Tali furti erano messi in atto da un uomo che, spostandosi a bordo di un Alfa Romeo Giulietta bianca, era solito prendere di mira le donne intente a caricare le sportine con gli acquisti in auto, approfittando di un momento di distrazione perre le loro borse custodite sui sedili delle vetture.