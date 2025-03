Liberoquotidiano.it - "Lei sa perché non ci siamo seduti al tavolo con Putin": Gasparri dà una lezione a Gilda Sportiello in diretta | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Scontro acceso a 4 di Sera tra Maurizio. Al centro del dibattito in questa puntata di venerdì 14 marzo c'è il conflitto in Ucraina, ma anche i ruoli di Donald Trump e di Vladimir, e un possibile riavvicinamento diplomatico dopo tre anni di guerra (iniziata nel 2022)., esponente del Movimento 5 Stelle (M5S), ha espresso un cauto ottimismo su una “strada diplomatica”, ma accusato l'Occidente di essersi seduto alsolo dopo tre anni. Una contestazione che non trova basi nei fatti e così Maurizioha subito chiarito un punto fondamentale della questione che forse sfugge alla grillina: "Non si è andati alc'era ancora un attacco militare in corso". La grillina finsice subito ko e la propaganda pacifinta muore già sul nascere.