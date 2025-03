Ilgiorno.it - Legnano, ‘Il Barbiere di Siviglia’ di Rossini al Teatro Tirinnanzi: studenti ed associazioni di volontariato alla scoperta dell’opera lirica

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano), 14 marzo 2025 – In occasione della Giornata Internazionale della Donna 2025 l’Associazione Ensemble Amadeus organizza un’intera giornata aldedicatarappresentazione della celeberrima opera di‘Ildi. L’evento è reso possibile grazie al contributo della BCC Busto Garolfo e Buguggiate, in collaborazione CCR Insieme ETS, Comune died IS C. Dell’Acqua. Il devoluto ricavato sarà destinato alle attività che Croce Rossa Italiana – Comitato diopera sul nostro territorio. La rappresentazione rientra nel progetto “Ragazzi all’Opera” ed ha lo scopo di avvicinare i giovanissimi ad un mondo spesso percepito come troppo distante. Nel corso della mattinata di venerdì 21 marzo ilospiterà 400delle Scuole Medie di Primo Grado Bonvesin de La Riva e Franco Tosi ed oltre 20 docenti delle stesse.