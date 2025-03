Lanazione.it - Legionella, casi in crescita. Il batterio mette in crisi scuole, hotel e ospedali

Leggi su Lanazione.it

Non sdi far parlare di sé la, intercettata anche al centro diurno della Rsa Pia Casa in via Santa Chiara a Lucca, chiuso da settimane. Ma il problema non riguarda solo il territorio provinciale: isono in aumento anche a livello nazionale, con unache nel 2022 ha fatto registrare un +14% rispetto all’anno precedente. Coinvolti non sono solo residenze sanitarie per anziani,o asili comunali ma anche aziende di produzione e condomini. Per questo “Initial“, azienda specializzata in servizi e soluzioni per l’igiene e il benessere fuori casa, ha condotto una ricerca - commissionata a mUp research 2 - sul grado di consapevolezza che i manager e le imprese hanno sulla, sulle conseguenze che implica e sui decreti legge dedicati. È con l’entrata in vigore del dlgs 18/2023 che si è avuto infatti un cambiamento significativo nella gestione del rischio: la normativa ha riconosciuto per la prima volta ilcome parametro prioritario nei piani di sicurezza delle acque.