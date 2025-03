Secoloditalia.it - “L’effetto Serra rovina la pace”: le due contro-piazze di Rizzo e Potere al Popolo sfidano il Pd

Alla vigilia della piazza per l’Europa lanciata da Repubblica, per bocca di Michele, a uso e consumo del Pd, che sfilerà dietro la segretaria Elly Schlein, si moltiplicano le defezioni e le-manifestazioni della sinistra radicale che tira le orecchie ai compagni che sbagliano e flirtano con l’Occidente guerrafondaio. La sinistra dura e purail piano di difesa di Bruxelles manda definitivamente in frantumi la già zoppicante unità del Nazareno. Due lealternative, con due cortei a pochi chilometri l’uno dall’altro, per dire no alla sfilata filo-europeista: quella diala piazza Barberini e quella di Democrazia Sovrana e popolare di Marconei pressi della Bocca della Verità.Duemanifestazioni alla piazza die di Schlein “nuoce alla”.