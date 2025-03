Quotidiano.net - Leclerc pronto a sfidare Hamilton in Ferrari: obiettivo titolo mondiale

Leggi su Quotidiano.net

E Carletto? Eh, il nostro Carletto, anima e simbolo dellanel durissimo periodo che va dal 2019 al 2024, beh, adesso vive una realtà nuova. Gli piaccia o meno, nel garage delle Rosse ci sta un certo Lewis. Che magari andrà pure più piano del silurato Sainz, ma nel presente è lui, il Baronetto, la star assoluta. Noblesse oblige.rosica con garbo ed è inutile far finta di niente. Ma è venuto a Melbourne per stare davanti al sette campione del mondo. E non fa nulla per nascondere emozioni ed ambizioni, pur manifestando una sana prudenza su quello che accadrà in pista. Tradotto: Charles teme Norris, Piastri e Verstappen ben più di Sir Lewis. Le parole. Ecco cosa ha dettoprima di andare in pista con la SF-25 sull’asfalto dell’Albert Park: "Non mi interessa essere trattato come un outsider perché tutti danno favorita la McLaren o perché le attenzioni sono tutte rivolte a