Ilnapolista.it - Leclerc e il rapporto con Hamilton: «Anche i nostri cani vanno d’accordo» (La Stampa)

Leggi su Ilnapolista.it

Subito bene le Ferrari nelle libere di questa mattina sia nel passo gara che nel giro secco conprimo nelle FP2 e, ancora in fase di preparazione, quinto a quattro decimi. Una conferma che solleva sicuramenteche intervistato allaaveva promesso ai tifosi che avrebbero fatto di tutto per vincere un Mondiale piloti che manca dal 2007Basterà? «Fino alle qualifiche (stamattina alle 6,ndr) non sapremo dove siamo rispetto agli altri. E comunque vada il primo Gp, bisogna restare calmi come ha dimostrato il 2024».A cosa rinuncerebbe pur di vincere? «A qualsiasi cosa, dica lei». Ad esempio il cibo. «Benissimo: pasta, pizza, tutto quello che mi piace». Geloso delle attenzioni riservate a? «Arriva da leggenda, capisco perfettamente l’attesa all’esterno. Nel team però è tutto normale e la Ferrari è più grande di qualsiasi pilota».