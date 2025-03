Ilgiorno.it - Lecco prigioniera di una viabilità al collasso. Provincia e sindaci scrivono al presidente Fontana: “Ecco cosa ci serve”

– Una strada di ingresso e uscita a sud, cioè la– Bergamo, due a nord, che sono la Statale 36 e la Sp 72, e tre ponti, il Ponte nuovo, il Ponte Vecchio e il Terzo ponte della Superstrada. Sono le sole porte di, inadeguate, veri e propri imbuti più che varchi di transito, progettati e realizzati quando le esigenze erano diverse, i veicoli erano diversi, il traffico era diverso. Basta un incidente, un cantiere, qualche manifestazione o blocco stradale, qualche ora di traffico intenso, per paralizzare completamente la circolazione, non solo a, ma in tutti i paesi del circondario. Una situazione ormai non più sostenibile per chi in città e hinterland ci abita, ci lavora, semplicemente ci passa. Per questo ladellaAlessandra Hofmann e il suo vice delegato allaMattia Micheli hanno scritto una lettera al governatore lombardo Attilio, all’assessore regionale a Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi e ai vertici di Anas per indicare gli interventi viabilistici indispensabili e urgenti.