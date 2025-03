Linkiesta.it - L’eccezionale resilienza del progressismo in Portogallo

Lo spettro delle terze elezioni anticipate in tre anni incombe suldopo che il governo di centro-destra guidato dal premier Luis Montenegro è stato sfiduciato dall’Assemblea Legislativa. L’esecutivo di minoranza, formato dai conservatori del Partito Socialdemocratico e del Partito Popolare dopo le consultazioni del 10 marzo 2024, poteva contare sul supporto di appena ottanta parlamentari su duecentotrenta ed è bastato uno scandalo riguardante Montenegro per farlo collassare. Le opposizioni hanno messo in discussione l’integrità del premier in riferimento agli accordi stipulati da un’agenzia di consulenza da lui fondata e ora gestita dai figli. Montenegro ha negato ogni addebito ed ha proposto di mettere sotto inchiesta la sua azienda ma alla fine le opposizioni hanno presentato la mozione di sfiducia che è poi passata.