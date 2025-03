Noinotizie.it - Lecce: “Riders… Sfrecciano via veloci… “, mostra fotografica da oggi Di Mauro Raffini

Di seguito un comunicato, corredato da foto, diffuso dagli organizzatori:Consorzio Mestieri Puglia, Agenzia per il lavoro presente nei territori di Bari, Fa,e Martina Franca, insieme a Fondazione Emmanuel organizza la“Riders.via veloci.”, di.Laè inserita nella nuova edizione di “No al razzismo – Intuttelelingue 5.0“, progetto della Fondazione Emmanuel organizzato, in collaborazione con svariati partner, nell’ambito della XXI Settimana di azione contro il razzismo, promossa in tutta Italia dall’Unar.via veloci, di giorno e di notte, e vanno in ogni direzione come schegge impazzite: sono i riders, i nuovi lavoratori che incontriamo sempre più frequentemente nelle nostre città. Sono uomini, pakistani, bengalesi, afgani, marocchini, nigeriani, senegalesi.