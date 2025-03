Inter-news.it - Lecce, crisi nera: ritorno al successo per il Genoa. Super Miretti!

Ilbatte in casa il2-1.grande protagonista. Per i salentini si tratta del quarto KO consecutivo in campionato.ALal Luigi Ferraris di Genova. Da un lato il Grifone è reduce da due pareggi e una sconfitta e non vince in campionato dalla partita contro il Venezia, giocata lo scorso 17 febbraio. Molto peggio la squadra di Marco Giampaolo, che invece è reduce da tre sconfitte consecutive. E l’ultima vittoria è datata addirittura 31 gennaio a Parma. Insomma, entrambe necessitano di punti. Soprattutto ilche si trova solamente a più tre dal terzultimo posto occupato dall’Empoli. Pronti-via e dopo 15? il Grifone la sblocca: filtrante di Malinovskyi e bellissima volée di Fabioper l’1-0. L’ex Juventus è in palla e dieci minuti dopo sfiora il raddoppio, ma la sua conclusione sfiora il palo.