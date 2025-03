Sport.quotidiano.net - L’E-Work è ai playoff: "Per noi è un capolavoro"

"Abbiamo compiuto uninimmaginabile e non riesco a descrivere le emozioni che sto provando". Non può che essere orgoglioso Mario Fermi per la conquista deida parte della sua E-, traguardo arrivato matematicamente mercoledì sera grazie alla vittoria di Campobasso su Brescia, che nessuno si sarebbe mai immaginato in estate. Ieri mattina la squadra ha trovato al PalaBubani uno striscione di ringraziamento da parte dei tifosi, a testimonianza di quanto sono entrate nei loro cuori. "Vorrei sottolineare che ci siamo salvati per la prima volta da quando siamo in A1 senza dover disputare i playout – continua il presidente – ma quest’anno salvarsi voleva dire partecipare aie quindi è arrivato un risultato storico che a Faenza mancava dalla stagione 2011/12 quando li conquistò il Club Atletico.