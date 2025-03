Ilgiorno.it - Le università svelate. Laboratori aperti ed eventi: "Gli atenei sono di tutti"

"L’non è di chi ci insegna, né di chi ci lavora o ci studia. L’è di". Un po’ come la poesia, che "non è di chi la scrive, ma è di chi gli serve", diceva il postino Massimo Troisi a un Pablo Neruda interpretato da Philippe Noiret. E così, ricordando quanto leservano - e facciano bene - al Paese, la presidente Crui Giovanna Iannantuoni lancia un nuovo capitolo di ““, quest’anno anche in collaborazione con Anci. "L’attenzione si concentra in particolare sulle città universitarie, quali luoghi privilegiati dell’interazione sinergica trae territori", spiegano dalla Crui, mentre anche i calendari deglimilanesi si fanno ricchi di appuntamenti, con lezioni itineranti, mostre egratuiti. La Statale partecipa con visite guidate alla Ca’ Granda “ Un palazzo, mille storie“, un percorso partecipato all’Orto Botanico di Brera e un’esplorazione del Musa, il Museo Universitario delle Scienze Antropologiche, mediche e forensi per i diritti umani, creato dal team del Labanof guidato da Cristina Cattaneo.