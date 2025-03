Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di venerdì 14 marzo

Leggi su Iltempo.it

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di142025. Ariete Leper tutti i segni partono oggi dalla Luna piena in Vergine, accompagnata dalla totale eclissi delle ore 7:00, perché questo fenomeno influenza e condiziona il lavoro e la salute di noi tutti. Nel vostro caso il transito è positivo ma vi rende anche ansiosi e impazienti, atteggiamento comprensibile visto che avete proprio il vostro Marte in assetto di guerra. Di guerra torna a parlare il mondo, voi con quella incantevole Venere nel segno parlerete e farete solo l'amore. Toro Terzo giorno con la protezione di una splendente Luna nel punto del vostro oroscopo che rappresenta fortuna e amore.