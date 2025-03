Ravennatoday.it - Le piogge alzano i livelli dei fiumi: scatta l'allerta rossa in tutta la Romagna

Leggi su Ravennatoday.it

Non si placa l'emergenza maltempo in, anzi, cresce il livello di allarme. Si alza il livello dell'meteo emessa ieri, che ora diventaper tutto il territorio romagnolo in relazione alle piene dei, con alcune situazioni preoccupanti, in particolare lungo il corso del.