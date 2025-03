Davidemaggio.it - Le Onde del Passato: anticipazioni ultima puntata di venerdì 21 marzo 2025

© US MediasetLe sei prime serate de Ledel, dirette da Giulio Manfredonia per RTI – Banijay Studios Italy e tratte dal romanzo Due sirene in un bicchiere di Federica Brunini, racconteranno un’indagine di omicidio che riapre un vecchio e mai risolto caso di stupro di gruppo. A seguire per scoprire cosa succede tutte le, aggiornate diin.Ledelsesta eddi21Una nuova morte1×06: La misteriosa morte di una giovane ritrovata sulla spiaggia potrebbe essere connessa ai drammatici fatti vissuti nel 2004 da Anna e Tamara sullo yacht. Luca indaga su questo decesso partendo da una labile traccia fotografica: un dettaglio dell’abito, il particolare di un biglietto dorato. Mia, la figlia di Tamara, viene invitata assieme alle amiche ad una festa esclusiva e segreta, mentre l’ospite del B&B Rosa viene coinvolta nella disperata fuga di una ragazza.