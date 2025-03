Uominiedonnenews.it - Le Leggi Del Cuore, Anticipazioni: Maria Cristina Tradita Dal Suo Fidanzato!

Ledelapprende di essere statadall’uomo che stava per sposare. Subito lo lascia, mentre a differenza sua Julia è ancora tormentata dai suoi dilemmi sentimentali!Ledelprosegue e, nel corso delle puntate, al centro dell’attenzione ci sarà, la mamma di Julia. Quest’ultima dovrà fare i conti con una notizia scioccante quando apprenderà che il suo, con cui era vicina al matrimonio, l’hadovrà quindi attraversare un periodo molto difficile come è successo da poco anche a sua figlia. Ma ecco che cosa sta per succedere.Ledel: dove eravamo rimasti?Pablo apprende che Camilo ha dato sostegno legale alla sua ex moglie Jimena. L’avvocato vive questa notizia come un tradimento e soprattutto capisce che non ci si può fidare di Camilo.