Ilrestodelcarlino.it - Le fogheracce si ’scaldano’ tra musica e brindisi

Il giorno dellesi avvicina. Tornano i falò sulla spiaggia per questo rito di passaggio verso la bella stagione. Torna ad ardere le catasta di legna sulla sabbia della spiaggia libera di piazzale Boscovich. L’appuntamento è per martedì sera. Saranno cinque le occasioni di festeggiare organizzate nella zona mare della città di Rimini. Il grande falò davanti a piazzale Boscovich si accenderà intorno alle 21, e l’atmosfera diventerà magica. Una tradizione che si arricchirà con, piadina e un bicchiere di vino diventando un’occasione di ritrovo e di festa per la comunità. La festa inizierà già nel pomeriggio con bancarelle e stand che animeranno la zona circostante. Altri falò si accenderanno in diverse frazioni di Rimini, da San Giuliano mare, passando per Viserba, Viserbella e Torre Pedrera.