Le epiche gesta del sindaco | quando l’ordinario diventa leggenda

L’amore è una cosa meravigliosa: fa sembrare eroiche le azioni più banali, trasforma il quotidiano in epopea e, a volte, spinge persino a scrivere con l’enfasi di un romanzo rosa. Calderon de la Barca diceva che «l’amore non è follia, non è amore». E noi aggiungiamo:l’amore per un personaggio pubblico supera il senso del ridicolo,adorazione.Ed ecco che, grazie alla penna appassionata (troppo?) di una cronista locale, ildi Castiglion Fiorentino è ormai assurto avivente, protagonista di un feuilleton che nulla ha da invidiare ai più avvincenti serial televisivi. Prima l’eroico salvataggio di un gatto intrappolato nel motore della sua auto, celebrato con articoli su articoli e culminato in un’adozione da fiaba.Ma un eroe non si ferma mai. E così, sulle pagine del solito giornale, ecco la nuova impresa: il, impavido, aiuta un’anziana a ritrovare la sua auto dispersa in un parcheggio di Firenze.